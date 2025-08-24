Группа туристов пропала при восхождении на сахалинский вулкан: последняя информация

В Сахалинской области в районе вулкана Баранского (остров Итуруп) пропали 10 туристов. Сейчас на острове продолжаются поисково-спасательные мероприятия, в которых задействованы сотрудники МВД, спасатели и медики. В связи с неблагоприятной погодой и ограниченной видимостью использование авиации пока невозможно. К поиску туристической группы также присоединятся военные гарнизоны «Горное» и «Горячие Ключи». Что известно о пропавших туристах и как проходят их поиски — в материале URA.RU.
Первые сообщения о пропаже группы
Связь с туристической группой пропала в районе вулкана Баранского. Информация об этом поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Позже стало известно, что группа не проходила официальную регистрацию перед походом. Также путешественники не уведомили соответствующие службы о своем маршруте и самостоятельно совершили восхождение к вулкану. В ходе этого, предположительно, они могли сбиться с пути из-за густого тумана, существенно осложнившего видимость в данном районе.
Началась поисковая операция
В настоящий момент в поисках туристов участвуют шесть человек. Глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщил, что лично контролирует ситуацию. Проведение операции осложняется неблагоприятными погодными условиями: низкая облачность, моросящий дождь и густой туман.
Кроме того, специалисты обследуют территорию вокруг вулкана, но их действия осложняется сложным рельефом местности — этот район считается труднодоступным. Итуруп – самый большой и пока наименее пригодный для туристов остров Курильского архипелага.
Известно, что гарнизоны «Горное» и «Горячие Ключи» также будут задействованы в поисковых работах. За официальными разъяснениями Истомин в своем telegram-канале рекомендовал обращаться к начальнику ЕДДС округа Марине Кузьминой.
Появился список с именами пропавших
В сети опубликовали список туристов, пропавших на Сахалине. Среди них следующие лица: Валерий Федосов (1989), который был гидом в группе, Марина Дронова (1986), Регина Белал (1992), Татьяна Сидорова (1975), Ирина Тюльктина (1995), Юлия Зарубина (1985), Полина Подоляко (1995), Инна Степанова (1995), Екатерина Кайнова (1993), Татьяна Обжорина (1979).
Как сообщает источник канала «112», гид Федосов шел по этому маршруту впервые. Несмотря на наличие карты, он не был знаком с самой тропой. У одного из ручьев по пути к вулкану имеется развилка, где он мог выбрать неправильное направление и завести группу в лес.
К вулкану решили взобраться новые группы туристов
Константин Истомин также сообщил в telegram-канале, что у подножия вулкана Баранского встретился с вновь прибывшими туристическими группами — в общей сложности в них насчитывается 35 человек. Все они готовятся к запланированному на завтра восхождению. Он напомнил участникам о правилах поведения в лесной зоне, мерах предосторожности при встречах с дикими животными и о важности наличия соответствующего снаряжения. По его словам, последнее особенно актуально в условиях природы Курильских островов. Значительное внимание Истомин уделил обязательной предварительной регистрации маршрута в областном управлении МЧС.
Что известно о вулкане Баранского
Вулкан Баранского, расположенный на острове Итуруп, входит в состав Большой Курильской гряды и относится к числу действующих вулканов региона. Он получи свое название в 1946 году в честь профессора Николая Баранского.
Вулкан представляет собой сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом высотой 1 125 метров. Географически вулкан находится в центральной части острова, на северном участке Грозного хребта. Форма вулкана напоминает усеченный конус. На его вершине располагается кратер диаметром около 650 метров, стенки которого сложены андезитами. На юго-западном склоне — на высоте примерно 700 метров — есть еще один кратер, напоминающий разрушенный амфитеатр. Ниже по склону находятся выходы термальных источников и грязевых котлов.
Последнее достоверно зарегистрированное извержение произошло в 1951 году. Сейчас же на вулкане наблюдается выраженная фумарольная и термальная активность.
В 2007 году у юго-западного подножия вулкана была введена в эксплуатацию геотермальная электростанция «Океанская». Однако по состоянию на 2020 год она не функционирует.
