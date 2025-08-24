Появилось видео с места взрыва газа в «Детском мире» на Лубянке

Появилось видео с места взрыва газа в «Детском мире» на Лубянке
В «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв
В «Детском мире» на Лубянке произошел взрыв

Появилось видео с места взрыва в магазине «Детский мир» на Лубянке в Москве. Соответствующие кадры разместили очевидцы происшествия.

На видеозаписи видно, как экстренные службы работают на месте взрыва. Людей эвакуировали до прибытия пожарных.

По предварительным данным, в московском магазине взорвался газовый баллон. Предварительно, пострадали два человека.

