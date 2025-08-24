«Потрясет до глубины души»: «Долгая прогулка» от Стивена Кинга оставила критиков в восторге

До выхода одного из самых ожидаемых фильмов года остается меньше месяца. «Долгая прогулка», снятая по роману Стивена Кинга, уже собрала хвалебные отзывы от кинокритиков, называющих экранизацию лучшим триллером от мастера ужасов за последние годы. URA.RU рассказывает все, что известно о фильме.
О чем фильм «Долгая прогулка»
События фильма происходят в Америке будущего, где каждый год правительство проводит жестокую игру на выживание. В «Долгой прогулке» участвует сотня подростков: юноши и девушки должны лишь идти вперед, не сбавляя скорости и не останавливаясь.
Кажется, что в этом нет ничего сложного. Однако герои не могут остановиться ни на минуту, а всех нарушителей «устраняют» контролирующие игру военные. В итоге подростки вынуждены идти вперед, пока не останется лишь один выживший, который получит огромную сумму денег и шанс воплотить любую мечту в реальность.
В центре истории Рей Гаррети, который знакомится с новыми друзьями во время «прогулки» и пытается помочь им выжить. Однако все понимают, что победитель в жестоком марафоне может быть только один.
Успех романа «Долгая прогулка»
Роман «Долгая прогулка» впервые был опубликован в 1979 году. Его Стивен Кинг написал под псевдонимом Ричард Бахман. Идею о жестоком марафоне писатель придумал, когда ему было 19 лет. В те годы Кинг часто путешествовал автостопом и однажды, пройдя более 30 километров без остановки, задумался — а что, если бы у него не было возможности остановиться?
Позже Стивен Кинг признавался, что считает «Долгую прогулку» одним из лучших своих ранних произведений. К тому же мнение пришли и многие критики. Например, Американская библиотечная ассоциация внесла роман в список ста лучших произведений для подростков в 2000 году.
История экранизации «Долгой прогулки»
После оглушительного успеха романа тут же зашла речь об экранизации. В 1988 году идеей загорелся режиссер Джордж Ромеро, оставшийся в восторге от книги. Но дальше разговоров работа над фильмом не пошла.
Спустя два десятилетия, в 2007 году, об экранизации заговорили вновь. Тогда права на адаптацию приобрел Фрэнк Дарабонт — режиссер таких легендарных экранизаций Кинга, как «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля». Режиссер обещал, что «однажды доберется до фильма», но слова своего так и не сдержал.
Время шло, а права так и принадлежали Дарабонту, который не спешил снимать фильм. В 2018 стало известно, что кинокомпания New Line Cinema обсуждает возможную экранизацию «Долгой прогулки», но проект все не сдвигался с мертвой точки.
Лишь в конце 2023 года «Долгая прогулка» получила шанс на съемку. Права перешли к Lionsgate, и компания тут же объявила, что работа над фильмом началась. Режиссером стал Фрэнсис Лоуренс, известный по франшизе «Голодные игры», а также по фильмам «Константин» и «Я — легенда».
«Долгая прогулка»: актерский состав
Актерский состав «Долгой прогулки» не разочарует фанатов романа. На съемочной площадке собрались как начинающие артисты, так и настоящие легенды кино:
- Купер Хоффман — Рэй Гаррети («Лакричная пицца»)
- Дэвид Джонсон — Питер МакВрайс («Чужой: Ромул», сериал «Индустрия»)
- Марк Хэмилл — Майор («Звездные войны», также «Жизнь Чака»)
- Гаррет Уэринг — Стеббинс («Хористы», сериал «ОА»)
- Чарли Пламмер — Гэри Баркович («Все деньги мира», «В поисках Аляски»)
- Роман Гриффин Дэвис — Томас Керли («Кролик Джоджо»)
- Джуди Грир — Миссис Гаррати («Из 13 в 30», «Мир юрского периода», «Хэллоуин»)
«Долгая прогулка»: первые реакции критиков
Критики, которые смогли увидеть «Долгую прогулку» до широкого проката, остались в восторге от фильма. Они пишут, что зрителей ждет жестокий и эмоциональный фильм, который запомнится надолго.
«„Долгая прогулка“ способна потрясти вас до глубины души», — подчеркнул журналист издания Bloody Disgusting. «Это один из самых ярких примеров творчества Стивена Кинга. Джей Ти Моллнер и Фрэнсис Лоуренс идеально дополняют друг друга».
«„Долгая прогулка“ без сомнений становится одним из самых мощных эмоциональных испытаний в этом году. Я перечитывал книгу несколько раз и был уверен, что смогу справиться с самыми тяжелыми моментами. Но нет, я полностью опустошен», — заявил кинокритик Перри Немирофф.
Кортни Ховард из Variety высоко оценила работу Купера Хоффмана и Дэвида Джонссона, назвав их игру великолепной и уникальной: «Захватывающая, провокационная и блестящая картина. Выдающаяся работа, напоминающая „Изгоев“ и „Цельнометаллическую оболочку“».
Когда выйдет «Долгая прогулка»
В США и Великобритании мировая премьера запланирована на 12 сентября 2025 года. В российском прокате фильм выйдет чуть позже — 18 сентября 2025 года. Прокатчиком выступает компания «Вольга».
