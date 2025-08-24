На Курилах приостановили поиски пропавших туристов, в том числе четверых из Перми

Поиски пропавших при восхождении на вулкан Баранского на Итурупе 10 туристов, в числе которых четыре пермячки, приостановлены до утра из-за темноты и экстремальной погоды. Операция возобновится 25 августа с привлечением дополнительных сил — видимость в районе поисков сейчас не превышает 5 метров. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.
«Поисковые операции на курильском острове Итуруп по розыску пропавшей туристической группы временно приостановлены в связи с наступлением ночного времени. В ходе первого дня поисков была обследована территория радиусом более 7 километров в районе вулкана Баранского. Работы значительно осложняются неблагоприятными погодными условиями: низкой облачностью и густым туманом, который снижает видимость до 5 метров. Следов диких животных, представляющих потенциальную угрозу для туристов, на обследованной территории не обнаружено», — говорится в сообщении Истомина.
Уточняется, что в поисках участвуют представители Минобороны, спасатели, сотрудники полиции и работники местной администрации. Утром 25 августа поиски будут возобновлены с привлечением 25 человек. Специалисты проанализировали возможные местоположения группы и планируют обследовать другие участки. В случае улучшения погодных условий для расширения зоны поиска будет задействован вертолет, который в настоящее время находится в готовности к вылету.
Туристическая группа из десяти человек, включая четырех жительниц Перми, пропала во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп вечером 23 августа. Группа не была зарегистрирована, а их точный маршрут неизвестен, что осложняет поисковые мероприятия. Ранее сообщалось, что погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьезно затрудняют работу спасателей.
