«Медики делают все возможное»: Рыльск в Курской области попал под атаку ВСУ

В Рыльске Курской области из-за удара беспилотников ВСУ пострадал 38-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале. По информации главы, у него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени, ему оперативно оказали медицинскую помощь.
Кроме того, из-за атак на регион загорелся частный дом. Разрушены фасады, выбиты окна, а также нанесен ущерб хозяйственным постройкам. Об атаке в Курской области — в материале URA.RU.
Ракетная опасность в Курской области
Днем жителей Рыльского района Курской области предупредили о ракетной опасности. Сообщение об угрозе передала пресс-служба МЧС региона. Власти рекомендовали местным жителям не покидать свои дома и находиться в помещениях без окон, со сплошными стенами, а также направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
Из-за обстрела ВСУ пострадал 38-летний мужчина
Из-за вражеского обстрела в Рыльске Курской области были повреждены жилые дома и пострадал местный житель. Об этом сообщает глава региона Александр Хинштейн.
По информации главы, был ранен 38-летний мужчина. Ему диагностировали осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте, его жизни ничего не угрожает. Кроме того, отмечается, что после атаки Украины также загорелся частный дом. Огонь полностью его уничтожил. Для ликвидации последствий пожара на место были направлены дополнительные пожарные расчеты.
Еще двое пострадали из-за украинских атак
После обстрела города в Курской области были ранены еще двое человек, сообщает Александр Хинштейн. Первым пострадавшим стал 43-летний житель, который находится в состоянии средней степени тяжести. Он доставляется в Курскую областную больницу.
По уточненной информации, второй пострадавший — 21-летний молодой человек из села Толпино Кореневского района. Он получил ранения из-за атаки дрона. Мужчине оказали помощь, и он был отпущен на амбулаторное лечение.
Кроме того, уточняется, что повреждены один многоквартирный и 11 частных домов. На зданиях посечены фасады, выбиты окна, нанесен ущерб хозяйственным постройкам. Также пострадали около десяти гаражей и девять автомобилей. Хинштейн подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем, а все пострадавшие получат необходимую помощь со стороны региональных властей.
54-летняя жительница пострадала из-за атаки дрона ВСУ
Украинский беспилотник атаковал частный дом в Рыльске, из-за чего пострадала местная жительница. По словам главы Курской области, у 54-летней женщины диагностированы травмы бедра и грудной клетки. В настоящее время она находится в Рыльской центральной районной больнице, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь
Также уточняется, что воздушный удар нанес повреждения фасаду жилого дома, забору, автомобилю и выбил окна. Сейчас принимаются меры по восстановлению поврежденного имущества.
