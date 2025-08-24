Москва и Киев провели обмен пленными военнослужащими

В рамках обмена военнопленными с Украины вернулись 146 россиян
Россия и Украина совершили равный обмен военнопленными
Россия и Украина совершили равный обмен военнопленными
Спецоперация РФ на Украине

Благодаря обмену между Россией и Украиной 146 российских военнослужащих и восемь гражданских лиц возвращены из украинского плена. Операция по обмену прошла при посредничестве ОАЭ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«24 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ... При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — написали в telegram-канале ведомства. 

Помимо военных, были освобождены восемь жителей Курской области, которые ранее незаконно удерживались на территории, подконтрольной Киеву. Освобожденные гражданские будут доставлены домой в ближайшее время.

В Минобороны подчеркнули, что освобожденные военные сейчас находятся в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Все военнослужащие из России также будут транспортированы на территорию РФ, где пройдут лечение и восстановление в медицинских учреждениях, находящихся в ведении МО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинская сторона отказывается принимать обратно тысячу пленных военнослужащих ВСУ. Подобное заявление стало реакцией на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина представляет ценность для НАТО, поскольку «знает, как убивать русских».

