Москва и Киев провели обмен пленными военнослужащими

Благодаря обмену между Россией и Украиной 146 российских военнослужащих и восемь гражданских лиц возвращены из украинского плена. Операция по обмену прошла при посредничестве ОАЭ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«24 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 146 российских военнослужащих. Взамен переданы 146 военнопленных ВСУ... При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — написали в telegram-канале ведомства.
Помимо военных, были освобождены восемь жителей Курской области, которые ранее незаконно удерживались на территории, подконтрольной Киеву. Освобожденные гражданские будут доставлены домой в ближайшее время.
В Минобороны подчеркнули, что освобожденные военные сейчас находятся в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Все военнослужащие из России также будут транспортированы на территорию РФ, где пройдут лечение и восстановление в медицинских учреждениях, находящихся в ведении МО.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинская сторона отказывается принимать обратно тысячу пленных военнослужащих ВСУ. Подобное заявление стало реакцией на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина представляет ценность для НАТО, поскольку «знает, как убивать русских».
