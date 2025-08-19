Захарова: Киев все еще не желает забирать тысячу военных ВСУ

ВСУ отказываются забрать пленных солдат, заявила Захарова
Украина не хочет забирать тысячу пленных солдат ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Может, тысячу пленных украинцев заберёте, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Этим она отреагировала на заявление украинского посола в Польше Василия Боднара о том, что Украина ценна для НАТО, так как знает «как убивать русских».

Ранее произошел обмен телами погибших солдат. Российская сторона передала Украине 1000 тел, а в обратную сторону было передано 19 тел солдат РФ.

