Против скандальной IT-компании возбудили дело в Екатеринбурге

После обращения екатеринбуржцев к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобами на IT-компанию RC Group возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.
«Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о совершении мошеннических действия в отношении жителей Екатеринбурга. <...> Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — пишет telegram-канал СК РФ.
Ранее пострадавшие от рук айтишников записали видеообращение для Бастрыкина. Авторы сообщения указали, что сотрудники компании якобы уже три года навязывают мошеннические услуги, обещая заработок. Потерпевшие уже начали выигрывать первые суды с RC Group.
