23 августа 2025

Против скандальной IT-компании возбудили дело в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили дело против RC Group после обращения к Бастрыкину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Накануне горожане записали новое видео для главы СК РФ
Накануне горожане записали новое видео для главы СК РФ Фото:

После обращения екатеринбуржцев к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобами на IT-компанию RC Group возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о совершении мошеннических действия в отношении жителей Екатеринбурга. <...> Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — пишет telegram-канал СК РФ.

Ранее пострадавшие от рук айтишников записали видеообращение для Бастрыкина. Авторы сообщения указали, что сотрудники компании якобы уже три года навязывают мошеннические услуги, обещая заработок. Потерпевшие уже начали выигрывать первые суды с RC Group.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После обращения екатеринбуржцев к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобами на IT-компанию RC Group возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства. «Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о совершении мошеннических действия в отношении жителей Екатеринбурга. <...> Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — пишет telegram-канал СК РФ. Ранее пострадавшие от рук айтишников записали видеообращение для Бастрыкина. Авторы сообщения указали, что сотрудники компании якобы уже три года навязывают мошеннические услуги, обещая заработок. Потерпевшие уже начали выигрывать первые суды с RC Group.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...