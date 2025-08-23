Пробка растянулась на несколько километров
На участке федеральной трассы из Омска на подъезде к Тюмени скопилась пробка в несколько километров. Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-канале, причиной стал большой поток машин и работа железнодорожного переезда.
Пробка в районе Червишево
«Внимание! На автодороге Р-402 с 38-го по 42-й километры в направлении города Тюмень затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и работой ж/д переезда», — говорится в сообщении. О пробках сообщают очевидцы в районе Червишево в сторону Тюмени.
