Банки Петербурга отклонили больше половины заявок на ипотеку

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован рост отказов в выдаче ипотечных кредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
«За месяц показатель отказов вырос на 7,3 и 6,7 процентного пункта соответственно. Участники рынка связывают тенденцию с ужесточением требований банков, особенно по программе „семейная“ ипотека», — сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что изменение условий кредитования уже отразилось на динамике спроса. Покупатели стали реже обращаться за ипотекой и все чаще получают отказы. По оценкам представителей строительных компаний, если тенденция сохранится, число сделок на рынке жилья может существенно снизиться в ближайшие месяцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.