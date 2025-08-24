Банки Петербурга отклонили больше половины заявок на ипотеку

НБКИ: за месяц показатель отказов вырос на 7,3 и 6,7 процентного пункта
Показатель отказа ипотек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 7,3 и 6,7 процентного пункта
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирован рост отказов в выдаче ипотечных кредитов. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«За месяц показатель отказов вырос на 7,3 и 6,7 процентного пункта соответственно. Участники рынка связывают тенденцию с ужесточением требований банков, особенно по программе „семейная“ ипотека», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что изменение условий кредитования уже отразилось на динамике спроса. Покупатели стали реже обращаться за ипотекой и все чаще получают отказы. По оценкам представителей строительных компаний, если тенденция сохранится, число сделок на рынке жилья может существенно снизиться в ближайшие месяцы.

