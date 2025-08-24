Молдавия сократила число избирательных участков

Власти Молдавии сократили количество избирательных участков для жителей Приднестровья на предстоящих парламентских выборах почти втрое — их будет 12 вместо 30. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.
«В рамках подготовки к парламентским выборам 28 сентября для граждан, проживающих в Приднестровском регионе, будет открыто 12 избирательных участков», — сказано в сообщении ЦИК Молдавии. Отмечается, что на президентских выборах 2024 года для граждан, проживающих на территории Приднестровья, было организовано 30 избирательных участков.
По информации избирательной комиссии, решение о сокращении числа участков связано с анализом явки и безопасности избирателей. В предыдущей избирательной кампании явка на участках для жителей Приднестровья была ниже ожидаемой.
