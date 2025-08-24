Молдавия сократила число избирательных участков

ЦИК Молдавии: для граждан Приднестровья будет открыто 12 избирательных участков
ЦИК Молдавии сократила число избирательных участков до 12
Власти Молдавии сократили количество избирательных участков для жителей Приднестровья на предстоящих парламентских выборах почти втрое — их будет 12 вместо 30. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

«В рамках подготовки к парламентским выборам 28 сентября для граждан, проживающих в Приднестровском регионе, будет открыто 12 избирательных участков», — сказано в сообщении ЦИК Молдавии. Отмечается, что на президентских выборах 2024 года для граждан, проживающих на территории Приднестровья, было организовано 30 избирательных участков.

По информации избирательной комиссии, решение о сокращении числа участков связано с анализом явки и безопасности избирателей. В предыдущей избирательной кампании явка на участках для жителей Приднестровья была ниже ожидаемой. 

