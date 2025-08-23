Егор Крид анонсировал выход трека с Григорием Лепсом

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) объявил о скором выходе совместной композиции с артистом Григорием Лепсом под названием «Пепел». Об этом сообщил сам Крид.
«Трек много лет ждал своего релиза. Очень люблю эту песню. Огромная песня с огромным смыслом. 29 августа релиз вместе с клипом», — написал Крид в своем telegram-канале. Совместный трек с Лепсом называется «Пепел».
В рамках анонса певец также запустил конкурс для пользователей платформы Max. В конкурсе будет пять победителей, которые получат возможность встретиться с Кридом перед его концертом в Лужниках и сделать совместную фотографию. Организаторы обещают предоставить билеты и оплатить дорогу до Москвы победителям, проживающим в других городах.
