Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшей группы туристов на Сахалине

Для поисков туристов на Сахалине подключили вертолет
Для поисков туристов на Сахалине подключили вертолет
Туристы пропали при восхождении на вулкан Баранского на Сахалине

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски группы туристов, которая ранее не вернулась с восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп Сахалинской области. Речь идет о незарегистрированных перед походом девяти женщинах и одном гиде. Операция осложняется погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На Сахалине вертолет Ми-8 вылетел на поиски потерявшейся тургруппы. Борт ведомства выдвинулся с тремя спасателями», — уточнили в МЧС России.

В воскресенье, 24 августа, наземная группировка спасателей не обнаружила туристов на вершине вулкана. Поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом. Для розысков задействованы 28 специалистов и восемь единиц техники. 

Как сообщало URA.RU ранее, поиски пропавших при восхождении на вулкан Баранского на Итурупе 10 туристов были приостановлены до утра из-за темноты и экстремальной погоды. Операцию решили возобновить 25 августа с привлечением дополнительных сил.

