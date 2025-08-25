Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшей группы туристов на Сахалине

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски группы туристов, которая ранее не вернулась с восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп Сахалинской области. Речь идет о незарегистрированных перед походом девяти женщинах и одном гиде. Операция осложняется погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На Сахалине вертолет Ми-8 вылетел на поиски потерявшейся тургруппы. Борт ведомства выдвинулся с тремя спасателями», — уточнили в МЧС России.
В воскресенье, 24 августа, наземная группировка спасателей не обнаружила туристов на вершине вулкана. Поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом. Для розысков задействованы 28 специалистов и восемь единиц техники.
Как сообщало URA.RU ранее, поиски пропавших при восхождении на вулкан Баранского на Итурупе 10 туристов были приостановлены до утра из-за темноты и экстремальной погоды. Операцию решили возобновить 25 августа с привлечением дополнительных сил.
