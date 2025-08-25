Знакомая пропавшего в Босфоре россиянина рассказала подробности пропажи

Проплыть через Босфор пропавший во время межконтинентального заплыва российский спортсмен Николай Свечников хотел давно. Преодолеть пролив в формате состязаний было его мечтой. Об этом рассказала знакомая мужчины, который не появился на финише соревнований.
«Он приехал на соревнования, это была его мечта… Я разговаривала с врачом, который проверяет обычно к участию... И якобы участники посредине Босфора его видели. Но к финишу его не обнаружили. Ничего не говорят, говорят, ждите, может быть, судорога ноги произошла. Вы же понимаете, что такое может быть и может его течение унесло, на какой-то другой берег», — цитирует знакомую Свечникова канал РЕН ТВ.
Женщина сделала предположение, что спортсмен мог находиться без сознания, и люди, которые его обнаружили, просто не знают, кто он. Она уточнила, что об инциденте оповещены все службы в Турции — полиция, больницы, береговая охрана и морская служба.
Как сообщало URA.RU ранее, Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор. Опытный спортсмен и пловец исчез из поля зрения участников и не появился на финише. В состязаниях на 6,5 километров соревновались 3000 человек.
