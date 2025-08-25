Знакомая пропавшего в Босфоре россиянина рассказала подробности пропажи

Знакомая пловца Свечникова предположила, что его унесло течением
Мужчина неожиданно пропал во время состязаний
Проплыть через Босфор пропавший во время межконтинентального заплыва российский спортсмен Николай Свечников хотел давно. Преодолеть пролив в формате состязаний было его мечтой. Об этом рассказала знакомая мужчины, который не появился на финише соревнований. 

«Он приехал на соревнования, это была его мечта… Я разговаривала с врачом, который проверяет обычно к участию... И якобы участники посредине Босфора его видели. Но к финишу его не обнаружили. Ничего не говорят, говорят, ждите, может быть, судорога ноги произошла. Вы же понимаете, что такое может быть и может его течение унесло, на какой-то другой берег», — цитирует знакомую Свечникова канал РЕН ТВ.

Женщина сделала предположение, что спортсмен мог находиться без сознания, и люди, которые его обнаружили, просто не знают, кто он. Она уточнила, что об инциденте оповещены все службы в Турции — полиция, больницы, береговая охрана и морская служба.

Как сообщало URA.RU ранее, Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор. Опытный спортсмен и пловец исчез из поля зрения участников и не появился на финише. В состязаниях на 6,5 километров соревновались 3000 человек.

