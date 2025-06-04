Раскрыты самые популярные направления россиян в июньские праздники

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых востребованных российских городов для поездок на длинные выходные ко Дню России: на его долю пришлось 13% всех бронирований с 12 по 15 июня. Такие данные приводит сервис бронирования отелей «Отелло» от 2ГИС.
«Самым популярным направлением для путешествий на июньские праздники 2025 года является Санкт-Петербург — на него приходится 13% всех бронирований на этот период», — следует из данных сервиса. Их приводит ТАСС. Также в десятку лидеров входят Москва, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, поселок Сириус, село Эстосадок (Адлерский район, Сочи), Новосибирск, Адлер и Сочи.
Дешевле всего будет отдохнуть в Новосибирске — там стоимость проживания составит пять тысяч рублей за сутки, чуть дороже обойдется отдых в Екатеринбурге и Адлере (6,3 тысячи). Самые высокие цены — в Эстосадке (11,4 тысячи), Сочи (9,6 тысячи) и Сириусе (девять тысяч рублей). В среднем туристы бронируют жилье на три дня, за исключением Сириуса (Сочи) — здесь они останавливаются обычно на пять дней.
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