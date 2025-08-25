Операция по поиску российского пловца, пропавшего в Босфоре, не проводилась

Никакой спасательной операции по поиску пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова не проводится. Об этом заявила его родственница, которая приехала на место заплыва.
«Я ни до кого не достучалась. Какое-то судно проезжает, но никакой поисковой группы я не вижу», — сообщает родственница пропавшего россиянина. Она сняла на видео тщетные попытки найти хоть кого-нибудь из охраны пристани, кто мог бы ответить на ее вопросы. Кадры опубликованы в telegram-канале «Рен ТВ/Новости».
По данным канала, один из организаторов мероприятия пояснил, что об исчезновении российского пловца стало известно около десяти вечера, хотя заплыв закончился днем в два часа. Он отметил, что поиски уже ведутся и добавил, что во время заплыва полностью останавливали движение водного транспорта.
Опытный спортсмен исчез из поля зрения участников и не появился на финише. Свечников стартовал в числе первых, однако через 500-600 метра после старта пропал. Заметили пропажу только к вечеру.
