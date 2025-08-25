Названа причина, почему пропавшую тургруппу на Сахалине до сих пор не нашли

Поиски десяти пропавших на Сахалине туристов осложняются погодой
Туристы пропали при восхождении на вулкан Баранского на Сахалине

Поиски десяти туристов, пропавших накануне при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп (Сахалинская область), осложняются из-за неблагоприятных погодных условий: туманом и дождем. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев.

«Ситуация усложняется тем, что на острове в настоящий момент находится густой туман и идет периодически дождь», — сказал Максим Моисеев, его обращение опубликовано в telegram-канале МЧС Сахалинской области. Он призвал жителей и гостей Сахалинской области регистрироваться на официальном сайте МЧС России перед совершением турпохода.

Ранее, 24 августа, стало известно, что при восхождении на вулкан Баранского пропали 10 туристов, в их числе мужчина-тургид и девять женщин: Валерий Федосов (1989 года рождения), Марина Дронова (1986), Регина Белал (1992), Татьяна Сидорова (1975), Ирина Тюльктина (1995), Юлия Зарубина (1985), Полина Подоляко (1995), Инна Степанова (1995), Екатерина Кайнова (1993) и Татьяна Обжорина (1979). Как уточнили в МЧС, туристы не были зарегистрированы официально перед походом.

В поисках 24 августа были задействованы спасатели, полицейские и местные военные гарнизоны «Горное» и «Горячие ключи», однако они не дали результатов. 25 августа к поисково-спасательной операции привлечены 28 спасателей и вертолет Ми-8.

