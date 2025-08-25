Спасатели обнаружили десятерых туристов на вулкане Баранского (остров Итуруп на Сахалине). Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Из-за непогоды сотрудники МЧС долго не могли найти их, морось, туман и облачность мешали работе вертолета, а туристы не могли подать спасателям сигнал. Гид рассказал, что во время похода их группа случайно пошла к Тихому океану из-за ошибки. Подробнее о поисках незарегистрированной группы, котоаря сутки не выходила на связь — в материале URA.RU.
Группа найдена
Сотрудники МЧС нашли всех десятерых туристов. На вертолете их доставляют на площадку санитарной авиации. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.
"Участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Медики осмотрят туристов и примут решение об оказании помощи", — отметил он в своем telegram-канале.
Гид сообщил, что группа в лесу сбилась с тропы и "каким-то образом пошла к Тихому океану". Туристы сообщили, что костер не разжигали из-за сырости. На кадрах они спокойно рассказали о том, что почти добрались до места назначения, дошли до горячего источника, поскольку "уже распогодилось".
Почему поиски были трудными
Поиски десяти туристов осложнялись из-за неблагоприятных погодных условий: густым туманом и периодически проливающимся дождем. Об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев. Он также призвал жителей и гостей Сахалинской области регистрироваться на официальном сайте МЧС России перед совершением турпохода.
Спасательная операция 25 августа
На поиски тургруппы 25 августа отправились 28 человек. На место предполагаемого исчезновения туристов прибыла наземная группа и восемь единиц техники, в том числе и вертолет МЧС Ми-8 с тремя спасателями на борту.
Список пропавших
Тургруппа состояла из одного гида, мужчины, и девяти женщин. Был опубликован список имен туристов:
- Валерий Федосов (1989 года рождения);
- Марина Дронова (1986);
- Регина Белал (1992);
- Татьяна Сидорова (1975);
- младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (1995);
- Юлия Зарубина (1985);
- Полина Подоляко (1995);
- Инна Степанова (1995);
- врач-хирург Екатерина Кайнова (1993);
- Татьяна Обжорина (1979), жительница Каслей из Челябинской области. В беседе с URA.RU Обжорина отметила, что не пошла с группой на вулкан, оставшись в лагере. «Со мной все хорошо. Я осталась в лагере», — сказала она.
Неудачные поиски 24 августа
Связь с туристами пропала в районе вулкана Баранского 24 августа. При этом группа не зарегистрировалась перед походом и не предоставила информацию о своем маршруте в службы. По данным некоторых telegram-каналов, группа могла заблудиться в лесу из-за того, что гид якобы был незнаком с местностью.
В поисках 24 августа были задействованы спасатели, полицейские и местные военные гарнизоны «Горное» и «Горячие ключи». Однако поиски не дали результатов. Изначально авиацию не удавалось задействовать из-за непогоды: низкой облачности, мороси и тумана — видимость не превышала пяти метров. У подножия вулкана Баранского собрались десятки туристов, которые собирались выдвинуться на помощь спасателям 25 августа.
По итогам дня Истоминым был собран оперштаб. На ночь поиски были приостановлены. За время операции 24 августа спасатели обследовали семь километров. Следов диких животных, которые могли бы напасть на туристов, обнаружено не было. Специалисты проанализировали возможное местонахождение группы и сформировали предполагаемую область поиска 25 августа. Вертолет был приведен в готовность к вылету и ожидал улучшения погодных условий, отмечал Истомин в своем telegram-канале.
О вулкане
Вулкан Баранского на острове Итуруп является частью Большой Курильской гряды и относится к числу активных вулканов данного региона. Это сложный слоистый вулкан — он имеет коническую форму и сложен чередующимися слоями затвердевшей лавы. Его высота составляет 1125 метров, диаметр кратера — 650 метров. Он находится в центральной части Итурупа. На одном из склонов на высоте в 700 метров есть еще один кратер в форме амфитеатра. Ниже по склону расположились выходы термоисточников и грязевых котлов. Свое название он получил в 1946 году в память о профессоре Николае Баранском.
