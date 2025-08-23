На вулкане курильского острова Итуруп пропала челябинка

Во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп вместе с группой туристов пропала жительница Каслей из Челябинской области Татьяна Обжорина. Пропажу 10 человек и организацию их поиска подтверждает глава Курильского округа Константин Истомин. А telegram-канал «112» публикует список пропавших.
«Гид Валерий Федосов первый раз пошел по этому маршруту и тропу он не знал. В списках пропавших туристов числится 45-летняя Татьяна Обжорина», — пишет telegram-канал «112». Обжорина, как следует из ее социальных сетей, проживает в Каслях.
По словам главы округа, к поискам 10 человек, а это гид и девять женщин, привлечены спасатели, сотрудники МВД и представитель администрации. Позднее к ним присоединились военные из гарнизонов Горное и Горячие ключи. Сложные погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьезно затрудняют проведение поисковых мероприятий. Поиски пропавших сейчас временно приостановлены из-за наступления ночи и экстремальной погоды.
Обновлено в 16:30 по уральскому времени:
«Со мной все хорошо. Я осталась в лагере», — сообщила URA.RU Татьяна Обжорина. Причину, по которой она не пошла с группой в поход на вулкан, челябинка раскрывать не стала.
