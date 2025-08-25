На пике Победы остановили поиски пропавших альпинистов

На пике Победа прекращены поиски пропавших альпинистов, передает МЧС Киргизии (архивное фото)
На пике Победа прекращены поиски пропавших альпинистов, передает МЧС Киргизии (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Поисковые работы по обнаружению двух иранских альпинистов, пропавших на пике Победы в Киргизии, официально прекращены. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии.

«Все поисковые работы остановлены, пока неизвестно — возобновятся ли в этом году», — уточнил представитель ведомства в беседе с ТАСС. Причины такого решения в ведомстве не раскрывают.

По данным МЧС Киргизии, альпинисты из Ирана пропали во время восхождения на пик Победы, одну из самых сложных и высоких вершин Центральной Азии. Спасатели проводили поиски с привлечением вертолетов и наземных групп, однако результаты оказались безуспешными.

Также сообщалось, что на пике Победы пропала россиянка Наталья Наговицина. Она получила серьезную травму. Тогда к поискам привлекались международные команды и военные вертолеты, однако спасательные мероприятия затянулись из-за ограничений по высоте полета и неблагоприятной обстановки. Судьба женщины остается под вопросом.

