Захарова отреагировала на россиянку, которая неделю ждет спасения в горах Киргизии

МИД РФ находится в контакте с представителями своего посольства в Бишкеке на фоне операции по спасению застрявшей в горах Киргизии альпинистки Натальи Наговицыной. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ранее россиянка при спуске с вершины пика Победы получила перелом ноги.
«Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике с первого дня происшествия с Н. Наговициной находится в плотном контакте с властями Киргизии и вместе с ними ищет пути разрешения сложившейся ситуации», — заявила Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.
Известно, что россиянка сломала ногу 12 августа. Ее спутник оказал ей первую медицинскую помощь, зафиксировал пострадавшую на безопасной площадке и отправился в штурмовой лагерь, чтобы вызвать подмогу. Альпинисты из Италии и Германии, находившиеся в лагере, отправились 13 августа к месту, где находилась Наговицина. Дойдя до нее, они предоставили ей необходимые вещи — спальный мешок, горелку, продукты питания и газовый баллон, однако из-за ухудшения погоды спасатели были вынуждены вернуться в лагерь.
С 14 по 15 августа троим альпинистам, находившимся в штурмовом лагере, по радиосвязи было рекомендовано начать спуск. По дороге альпинист из Италии внезапно почувствовал резкое ухудшение самочувствия и 15 августа скончался, предположительно вследствие отека мозга. По последним наблюдениям, спутник Натальи Наговициной и немецкий альпинист продолжают спуск с горы; навстречу им выдвинулась спасательная группа. В район происшествия 16 августа был направлен спасательный вертолет Минобороны Киргизии, но из-за сложных метеоусловий он вынужден был совершить жесткую посадку на высоте 4 600 метров, при этом двое человек получили травмы. К месту аварии отправили другой вертолет Минобороны. Ситуация осложнялась неблагоприятной погодой и ограничением по высоте полета — вертолеты не могут подниматься выше 5 500 метров.
Спасатели 19 августа добрались до района, где предположительно находится Наталья Наговицина. С учетом погоды проведение поисково-спасательных работ и эвакуация займут определенное время. МИД РФ внимательно следить за развитием ситуации. Кроме того, Москва выражает признательность властям Киргизии за проявленное внимание к происшествию и за принимаемые оперативные меры.
