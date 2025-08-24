Из поселка Кременкуль Сосновского района в Челябинск с 26 августа будет запущен новый автобус №161. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Автобус №161 Кременкуль (центр) — Челябинск (Чичерина). С 26 августа запускаем новый автобус по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам Ленина, Лесная, Набережная, Дорожная, автомобильная дорога 75К-422, Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных, Чичерина», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В автобусе будет действовать оплата по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Также маршрут будет отображаться на «2ГИС», «Яндекс.Карты».
Первый рейс отправится из Кременкуля в 6:15, из Челябинска — в 7:05. Последний рейс из Кременкуля запланирован на 20:00, из Челябинска — в 20:50. Пока на маршруте предусмотрена работа двух автобусов малого класса, с 1 ноября — останется один автобус малого класса.
Автобус №161 станет альтернативой маршрутному такси №303 Кременкуль (Магазин «Уральский») — Челябинск (ТК «Прииск»). 25 августа у данного перевозчика заканчивается срок действия свидетельства, добавили в миндортрансе.
В Челябинске ранее запустили новый маршрут автобуса № 76. Автобус курсирует в Тракторозаводском районе от Чурилово до Челябинского электрометаллургического комбината.
