В Челябинске перенесли Русский экономический форум

В Челябинске в 2025 году не будут проводить Русский экономический форум. Об этом заявил первый вице-губернатор Иван Куцевляк.
«В этом году принято решение о переносе третьего Русского экономического форума. Безусловно, мы его планируем и обязательно проведем, но сделаем это в ноябре следующего года. Мы решили взять небольшую паузу и сконцентрироваться на работе по тем проектам, договоренности по которым были достигнуты на ПМЭФ и „Иннопроме“, — сообщил Куцевляк „Первому областному“. Куцевляк добавил, что сегодня динамично меняется ситуация в мире. В этих условиях важно дать до конца сложиться соответствующим трендам, оформиться дискуссионной повестке в условиях нового многополярного мира и в следующем году уже более содержательно обсудить на форуме актуальные вопросы и направления развития российской экономики.
Русский экономический форум проводился в Челябинске в 2023 и 2024 годах. В программе были представлены практические сессии, дискуссии и практики. В форуме приняли участие представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты. В 2024 году Русский экономический форум в Челябинске проходил с 7 по 9 ноября. Он охватил множество вопросов: трансформации бизнеса до социального развития. РЭФ стал площадкой для обсуждения актуальных тем в разнообразных форматах.
