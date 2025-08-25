В Челябинске перенесли Русский экономический форум

Иван Куцевляк заявил о переносе форума на 2026 год
Иван Куцевляк заявил о переносе форума на 2026 год
В Челябинске в 2025 году не будут проводить Русский экономический форум. Об этом заявил первый вице-губернатор Иван Куцевляк.

«В этом году принято решение о переносе третьего Русского экономического форума. Безусловно, мы его планируем и обязательно проведем, но сделаем это в ноябре следующего года. Мы решили взять небольшую паузу и сконцентрироваться на работе по тем проектам, договоренности по которым были достигнуты на ПМЭФ и „Иннопроме“, — сообщил Куцевляк „Первому областному“. Куцевляк добавил, что сегодня динамично меняется ситуация в мире. В этих условиях важно дать до конца сложиться соответствующим трендам, оформиться дискуссионной повестке в условиях нового многополярного мира и в следующем году уже более содержательно обсудить на форуме актуальные вопросы и направления развития российской экономики.

Русский экономический форум проводился в Челябинске в 2023 и 2024 годах. В программе были представлены практические сессии, дискуссии и практики. В форуме приняли участие представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты. В 2024 году Русский экономический форум в Челябинске проходил с 7 по 9 ноября. Он охватил множество вопросов: трансформации бизнеса до социального развития. РЭФ стал площадкой для обсуждения актуальных тем в разнообразных форматах.

