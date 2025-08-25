СК возбудил уголовное дело после ЧП с пермяками на Итурупе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи группы туристов на острове Итуруп. Среди путешественников было четверо пермяков. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
«Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало о пропаже группы туристов, которые поднимались на вулкан. Позже их нашли и эвакуировали вертолетом МЧС. Вел группу гид из Санкт-Петербурга. Минимальное наказание по ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей, а максимальное — лишение свободы на два года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!