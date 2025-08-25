В Пермском крае создали цифровой двойник региона

В рамках форума развития «Города будущего» в Перми компания «Ростелеком» продемонстрировала инновационную отечественную разработку — «Цифровой двойник региона». Презентация этого решения состоялась на стенде предприятия в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо».
«Датчики собирают информацию о городе: от состояния дорог и износа коммунальных сетей до качества воздуха, и плотности транспортного потока. Искусственный интеллект анализирует сведения, выявляет возможные проблемы и предлагает варианты их устранения, одновременно прогнозируя развитие ситуации», — рассказал агентству URA.RU директор по цифровым регионам «Ростелекома» на Урале Илья Головнин.
Система в режиме реального времени объединяет огромные объемы данных из разных источников, предоставляя госструктурам принимать верные управленческие решения. В Пермском крае внедрение такого «двойника» реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных».
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми разработали подробную 3D-модель города. С ее помощью власти управляют транспортными потоками, а в будущем смогут автоматически отслеживать состояние дорог, мостов, светофоров и другой инфраструктуры. Сейчас модуль использует в своей работе центр безопасности дорожного движения Пермского края. В Перми система визуализирует оперативную уличную обстановку, что ускоряет получение диспетчерскими службами информации о нештатных ситуациях. «Цифровой двойник города» также позволяет прогнозировать потребность в строительстве новых дорог и развязок.
