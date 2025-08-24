24 августа 2025

Бизнесмена из Екатеринбурга, которого трижды оправдали, хотят снова судить

В Екатеринбурге обжаловали оправдательный приговор коммерсанту Мамедову
Насими Мамедов категорически отрицает вину в убийстве
Насими Мамедов категорически отрицает вину в убийстве
Водителя экс-лидера ОПГ судят за убийство

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор екатеринбургскому бизнесмену Насими Мамедову, которого трижды признали невиновным в убийстве коммерсанта Алексея Зубакина. Апелляция состоится в Свердловском облсуде, следует из картотеки инстанции.

Зубакина убили в 2000 году. В уголовном деле числятся фамилии Мамедова, экс-лидера ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает) и ныне покойного Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, как считают силовики, выступил заказчиком убийства. Он передал 15 тысяч долларов Клоку, чтобы тот нашел человека, который расправится с Зубакиным. Следствие считает, что исполнителем якобы стал Насими Мамедов. Сам он категорически отрицает это и считает, что его оговаривают.

Троицу задержали в 2022 году. С тех пор присяжные уже трижды оправдывали Мамедова. Сейчас Клока судят по обвинению в пособничестве в убийстве Зубакина. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

