Бизнесмена из Екатеринбурга, которого трижды оправдали, хотят снова судить

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор екатеринбургскому бизнесмену Насими Мамедову, которого трижды признали невиновным в убийстве коммерсанта Алексея Зубакина. Апелляция состоится в Свердловском облсуде, следует из картотеки инстанции.
Зубакина убили в 2000 году. В уголовном деле числятся фамилии Мамедова, экс-лидера ОПГ Михаила Клока (сам связь с криминалом отрицает) и ныне покойного Дмитрия Дейча. Мамедов тогда работал водителем у Клока, а Дейч, как считают силовики, выступил заказчиком убийства. Он передал 15 тысяч долларов Клоку, чтобы тот нашел человека, который расправится с Зубакиным. Следствие считает, что исполнителем якобы стал Насими Мамедов. Сам он категорически отрицает это и считает, что его оговаривают.
Троицу задержали в 2022 году. С тех пор присяжные уже трижды оправдывали Мамедова. Сейчас Клока судят по обвинению в пособничестве в убийстве Зубакина. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!