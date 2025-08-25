«Никогда с таким не сталкивался»: теннисист Бонзи, обыгравший Медведева, впечатлился встречей с ним

Французский теннисист Бенжамен Бонзи, одержавший победу над российским спортсменом Даниилом Медведевым на первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open), признался, что атмосфера на поле была дикая и ему нелегко было сохранять самообладание. Об этом француз рассказал после игры, комментируя поведение Медведева, устроившего скандал по время матча.

«Я никогда с таким не сталкивался. Не знаю. <...> Играть стало очень тяжело. Было очень шумно — постоянно во время розыгрышей и между ними… Атмосфера была очень дикой. Я старался сохранять спокойствие и оставаться в матче. Это было нелегко. В конце я отдал на корте все, что у меня было, и сегодня одержал победу», — сказал в интервью Бонзи. Его слова передает «Чемпиона.com». По словам теннисиста, самым сложным моментом встречи стала напряженная ситуация в третьем сете, когда после спорного эпизода Даниил Медведев вступил в конфликт с арбитром, а зрители начали активно выражать недовольство.

По итогам 3 часов 44 минут борьбы Бонзи выполнил семь эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из 15 возможных, допустив четыре двойные ошибки. Медведев отметился 21 подачей навылет, десятью двойными ошибками и взял шесть подач соперника из 19 попыток. Французский спортсмен впервые в карьере обыграл третью ракетку мира на турнирах Большого шлема.

Ранее Даниил Медведев уже встречался с Бенжаменом Бонзи на турнирах, однако до этого ни разу не уступал ему на соревнованиях серии Большого шлема. В первом круге US Open 2025 российский теннисист проиграл французу в пяти сетах, несмотря на попытку переломить ход матча после двух проигранных сетов. Турнир стартовал накануне в Нью-Йорке.

