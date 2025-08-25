В Челябинской области моторная лодка врезалась в берег: есть погибшие

В Челябинской области погиб мужчина на моторной лодке, врезавшейся в берег
Мужчина на моторной лодке влетел в крутой берег
Мужчина на моторной лодке влетел в крутой берег

В Челябинской области на реке Увелка погиб мужчина, который находился в моторной лодке, врезавшейся на полном ходу в крутой берег. Об этом сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы. 

«Моторная лодка на полном ходу врезалась в крутой берег. От удара лодка получила повреждения и затонула неподалеку», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

ЧП произошло на реке Увелка. Двое мужчин, которые также находились в лодке, с незначительными травмами самостоятельно выбрались по склону. Они вызвали скорую помощь и полицию. Третий мужчина от удара погиб, его тело находилось в воде у берега на глубине около полуметра. Спасатели извлекли тело погибшего, при помощи альпинистского снаряжения и носилок подняли по крутому обрыву. 

В районе горы Ицыл, которая входит в Таганайский горный узел, в минувшие выходные скончался турист на квадроцикле. Мужчине внезапно стало плохо, он терял сознание. Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь, но мужчина скончался до их приезда, сообщила ранее пресс-служба ПСС Челябинской области. 

