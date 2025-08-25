Советский режиссер Усков доверял свердловчанам первым смотреть свои фильмы

Первыми зрителями киноработ известного советского режиссера, народного артиста РСФСР Валерия Ускова, который всегда работал в паре с двоюродным братом Владимиром Краснопольским, всегда были свердловчане. Премьеры новых фильмов они проводили в «Доме кино», рассказали корреспонденту URA.RU в региональном Союзе кинематографистов России.
«В „Доме кино“ они всегда проводили с Краснопольским свои кинопремьеры. Когда они затеяли фильм „Ермак“ (снимали несколько лет, вышел в 1996 году), привлекли художника Юрия Истратова (работал, в частности, с режиссером Свердловской киностудии Ярополком Лапшиным над исторической трилогией об Урале — „Угрюм-река“, „Приваловские миллионы“, „Демидовы“, — прим.URA.RU), он им все делал. Это последняя их большая картина была. А дальше они, по-моему, уже перешли все на сериалы. Премьер не было», — рассказали в Свердловском Союзе кинематографистов России. В частности, Истратов создал для фильма настоящие, не бутафорские струги (парусно-гребное судно), на каких по рекам ходил со своей дружиной Ермак.
Братья часто приезжали в родной город Екатеринбург (некогда Свердловск). У Ускова на Михайловском кладбище покоится отец. Да и фестивали документального кино «Россия» старались в столице Урала не пропускать, рассказала корреспонденту URA.RU киновед Елена Захарова, племянница учителя братьев по театральному кружку Стефана Захарова (впоследствии писателя).
«Я только несколько раз с ним встречалась. Веселые, дружные, общительные — просто хорошие люди. Никогда не забывали своего учителя, который втянул их в театральный кружок (ставили „Любовь Яровую“). Они о нем говорили: „Мы были обычными хулиганами, но пришел молодой и красивый Стефан Захаров и сделал нас людьми.“ Когда в 2005 году я опубликовала в юбилейном номере журнала „Уральский следопыт“ большую статью о дяде „Тайны старого свердловчанина“, где был описан его боевой путь, к моему удивлению оказалось, что они ее уже прочли. Они как-то всегда держались вместе и все их высказывания тоже были совместные: „Мы же ничего не знали [когда пришли в кружок]. Молодой, высокий, красивый, а он ведь герой был для нас!“, — поделилась воспоминаниями Захарова.
Усков скончался 24 августа в возрасте 92 лет. Он родился в Свердловске. Окончил факультет журналистики УрГУ (ныне УрФУ), работал на Свердловской киностудии редактором и ассистентом режиссера. Вместе с Краснопольским он снял в 1963 году художественный фильм «Самый медленный поезд» по сценарию Юрия Нагибина. К этому времени братья закончили ВГИК. И в 1964 году стали режиссерами киностудии «Мосфильм».
В творческом тандеме создали плеяду известных для советского зрителя фильмов: «Тени исчезают в полдень» (1971 год), «Вечный зов» (1973-1983), «Отец и сын» (1979 год), «Ермак». Последней режиссерской работой Ускова и Краснопольского стал 16-серийный криминальный сериал «Экспроприатор» (2017 год).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!