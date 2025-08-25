Кушвинский горсуд (Свердловская область) вынес приговор 49-летнему Игорю Колесникову, который на внедорожнике сбил насмерть двух подростков на велосипедах. Следующие 3,5 года он проведет в колонии-поселении, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Игорю Колесникову назначено наказание в виде лишения свободы на три года шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительских прав на два года шесть месяцев», — пояснили в инстанции. Вместе с этим осужденный заплатит по одному миллиону рублей двум семьям пострадавших.
Трагедия произошла ночью 22 ноября на трассе Кушва — Нижняя Тура, когда водитель Ford Explorer совершил обгон и наехал на подростков 16 и 17 лет, которые ехали по обочине. Велосипедисты скончались на месте ДТП. Колесников объяснял, что не заметил их, так как было темно. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.
