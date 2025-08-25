Экономист раскрыл судьбу рубля после нового решения ЦБ по ключевой ставке

Экономист Бадалов: снижение ставки Центробанка не приведет к падению рубля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рубль не упадет по отношению к другим валютам после снижения ставки
Рубль не упадет по отношению к другим валютам после снижения ставки Фото:

Снижение ключевой ставки Центробанком России не приведет к девальвации рубля, напротив — курс национальной валюты должен стабилизироваться. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

«Должна наступить ситуация, когда курс рубля будет стабилен. Это не является как раз той самой девальвацией, о которой сейчас рассуждают», — заявил Бадалов в беседе с агентством «Прайм». По его оценке, такая динамика станет возможной при замедлении инфляции и последующем снижении ключевой ставки. В этих условиях, полагает экономист, снижение ставки оживит экономику, а рубль может даже укрепиться.

Вместе с тем, по словам Бадалова, смягчение денежно-кредитной политики дает другой сигнал для различных участников рынка — населения, бизнеса и государственных структур. Снижение ставки свидетельствует о снижении инфляции, но одновременно указывает на замедление экономического роста. Экономист добавил, что удешевление денег способно простимулировать деловую активность, однако для ускорения экономики потребуются дополнительные меры поддержки.

Девальвация  — снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам. Простыми словами девальвацию называют «падением» рубля по отношению к доллару и евро.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снижение ключевой ставки Центробанком России не приведет к девальвации рубля, напротив — курс национальной валюты должен стабилизироваться. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. «Должна наступить ситуация, когда курс рубля будет стабилен. Это не является как раз той самой девальвацией, о которой сейчас рассуждают», — заявил Бадалов в беседе с агентством «Прайм». По его оценке, такая динамика станет возможной при замедлении инфляции и последующем снижении ключевой ставки. В этих условиях, полагает экономист, снижение ставки оживит экономику, а рубль может даже укрепиться. Вместе с тем, по словам Бадалова, смягчение денежно-кредитной политики дает другой сигнал для различных участников рынка — населения, бизнеса и государственных структур. Снижение ставки свидетельствует о снижении инфляции, но одновременно указывает на замедление экономического роста. Экономист добавил, что удешевление денег способно простимулировать деловую активность, однако для ускорения экономики потребуются дополнительные меры поддержки. Девальвация  — снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам. Простыми словами девальвацию называют «падением» рубля по отношению к доллару и евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...