Экономист раскрыл судьбу рубля после нового решения ЦБ по ключевой ставке

Снижение ключевой ставки Центробанком России не приведет к девальвации рубля, напротив — курс национальной валюты должен стабилизироваться. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
«Должна наступить ситуация, когда курс рубля будет стабилен. Это не является как раз той самой девальвацией, о которой сейчас рассуждают», — заявил Бадалов в беседе с агентством «Прайм». По его оценке, такая динамика станет возможной при замедлении инфляции и последующем снижении ключевой ставки. В этих условиях, полагает экономист, снижение ставки оживит экономику, а рубль может даже укрепиться.
Вместе с тем, по словам Бадалова, смягчение денежно-кредитной политики дает другой сигнал для различных участников рынка — населения, бизнеса и государственных структур. Снижение ставки свидетельствует о снижении инфляции, но одновременно указывает на замедление экономического роста. Экономист добавил, что удешевление денег способно простимулировать деловую активность, однако для ускорения экономики потребуются дополнительные меры поддержки.
Девальвация — снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам. Простыми словами девальвацию называют «падением» рубля по отношению к доллару и евро.
