В Тюмени откроется новое кафе

Тюменцев будут кормить грузинской кухней
В Тюмени 28 августа откроется новое кафе грузинской кухни — «Хинкальцы». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании RestMe.
«28 августа в Тюмени откроется кафе грузинской кухни „Хинкальцы“. Пространство разделено на два зала: в большом расположится детский уголок, в малом — бар. Открытая кухня позволит гостям наблюдать за приготовлением блюд», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в столице области готовится открытие ресторана Riko. А другое заведение — Piano bar, перестало работать, хоть и было одним из любимых у местных випов.
