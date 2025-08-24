24 августа 2025

В Тюмени откроется новое кафе

Кафе с хинкалями, детской комнатой и баром откроется в Тюмени
Тюменцев будут кормить грузинской кухней
Тюменцев будут кормить грузинской кухней Фото:

В Тюмени 28 августа откроется новое кафе грузинской кухни — «Хинкальцы». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании RestMe.

«28 августа в Тюмени откроется кафе грузинской кухни „Хинкальцы“. Пространство разделено на два зала: в большом расположится детский уголок, в малом — бар. Открытая кухня позволит гостям наблюдать за приготовлением блюд», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в столице области готовится открытие ресторана Riko. А другое заведение — Piano bar, перестало работать, хоть и было одним из любимых у местных випов.

