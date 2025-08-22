В Тюмени открывается еще один новый ресторан

В Тюмени в ЖК «Айвазовский» откроется ресторан Riko
В Тюмени в ЖК «Айвазовский» откроется новый ресторан. Карточка предприятия имеется на сервисе 2ГИС.

«Ресторан Riko. Скоро открытие», — указано на сервисе. Заведение будет располагаться по адресу Пожарных и спасателей,1.

У заведения еще нет соцсетей, поэтому подробной информации о том, какая кухня будет представлена в ресторане — нет. Известно, что проект не федеральный и не принадлежит к сетевым местам.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени за лето открылось около десяти новых заведений. В частности, федеральные «Frank by Баста» и «Техникум».

