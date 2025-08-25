Центральный детский магазин в Москве возобновил работу

Центральный «Детский мир» на Лубянке в Москве возобновил работу после взрыва. Работа возобновлена в полном объеме, за исключением зоны на третьем этаже
Как передает корреспондент РИА Недвижимость, часть торгового центра, где произошло ЧП, закрыта белым полотном, а рядом дежурит представитель службы охраны. Кроме того, опечатан магазин «Передвижник», расположенный в непосредственной близости от места инцидента.
В ЦДМ 24 августа взорвался баллон для наполнения воздушных шаров. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили различные травмы. Предварительно, инцидент произошел у одного из арендаторов торгового центра. После случившегося администрация магазина оперативно эвакуировала всех посетителей и сотрудников, а работа комплекса была временно приостановлена. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, причиной трагедии могла стать техническая неисправность оборудования, связанного с работой баллона для шаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.