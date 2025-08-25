Россияне рассказали, сколько сотен тысяч готовы тратить на учебу

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на годовое обучение в вузе, достигла 293 тысяч рублей в 2025 году. Такие данные приводит компания «СберСтрахование жизни» по итогам масштабного опроса, проведенного в 37 крупнейших городах России.
Как передает РБК, в исследовании приняли участие 11 тысяч респондентов. По сравнению с предыдущим годом, сумма, которую россияне готовы выделять на вузовское образование, выросла на 25%. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 243 тысячи рублей, а в 2023-м — 180 тысяч рублей. Таким образом, за два года средние ожидания по стоимости обучения выросли более чем на 60%.
Согласно опросу, доля тех, кто сознательно откладывает деньги на оплату собственного или детского образования, также увеличилась. В 2025 году таких респондентов оказалось 8,8% против 7,9% годом ранее. Чаще всего к накоплениям на образование склонны россияне в возрасте от 31 до 40 лет — среди них этот показатель достигает 11%. Если рассматривать расходы на непрерывное образование — включая не только вуз, но и дополнительное обучение, курсы и переподготовку, — средняя сумма вложений составляет 1,62 миллиона рублей.
Несмотря на рост готовности платить за образование, большинство россиян (65,2%) по-прежнему считают, что и школьное, и высшее образование должны быть бесплатными. Однако 30,3% опрошенных готовы вкладываться в дополнительное обучение. Большинство респондентов (55,3%) уверены, что достаточно получить одно высшее образование для успешной карьеры. Еще четверть (25,7%) считают необходимым пройти курсы переподготовки. Лишь 5,8% опрошенных планируют получать кандидатскую степень.
Для подавляющего большинства россиян (81,4%) главная цель получения высшего образования — возможность быстро построить карьеру и получать высокий доход. Еще 11,2% видят в образовании путь к интересной работе, 4,2% — способ принести пользу обществу, а 3,5% — гарантию занятости. Старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский отмечает, что для все большего числа людей высшее образование перестает быть формальностью и становится важной инвестицией в будущее.
Тенденция к удорожанию образования подтверждается и данными по ведущим вузам страны. Например, как подсчитал РБК, стоимость обучения на инженерных специальностях в Московском физико-техническом институте за год выросла сразу на 47%: с 605 тысяч до 893 тысяч рублей. В МГУ, лидирующем в предметных рейтингах RAEX по физике, математике и естественным наукам, обучение подорожало примерно на 20%.
