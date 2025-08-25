Последний рубеж обороны Украины в ДНР трещит по швам: чем важна для Константиновка для ВСУ

Российская армия заходит на окраины города Константиновка и прорывает оборону ВСУ. После освобождения этого города она сможет взять под контроль трассу Константиновка — Красноармейск, по которой Киев перебрасывает резервы, а главное — выйти к дороге на ключевые подконтрольные Украине оборонительные рубежи на Донбассе — Краматорск и Славянск.
Константиновка занимает почти 66 квадратных километров, через нее проходит множество важных транспортных узлов. В советские времена она была центром стекольной промышленности и производила четверть стекла, который использовался по всему Союзу. Однако после отсоединения Украины, в 90-х, там начался упадок, было сокращено строительство и производство. При этом на начало 20-х годов для почти 80% городского населения русский язык был родным. Подробнее о Константиновке, взятие которой приблизит обрушение последнего рубежа обороны ВСУ, — в материале URA.RU.
Наступление на Константиновку
Российские военные заходят на окраины города Константиновка. По словам Пушилина, ВС РФ уже прорывают там оборону противника.
«Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», — отметил Пушилин. Ранее, 23 августа, Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Клебан-Бык силами «Южной» группировки войск, он является одним из основных под Константиновкой.
Дорога на Славянск и Краматорск
ВС РФ наступают на одни из ключевых в ДНР города — Славянск и Краматорск, что вызывает тревогу у западных экспертов. Эти два населенных пункта являются ключевыми точками обороны для Украины.
Славянско-Краматорская зона является последним серьезным рубежом для ВСУ. За ним у Киева нет других подготовленных линий обороны до Запорожья и Днепропетровской области. Если российская армия сможет освободить Славянск и Краматорск, то откроет фронт для продвижения к реке Днепр.
Взятие российскими силами этих двух городов сможет изменить ход конфликта, ВСУ столкнутся с маневренным наступлением России, пишет «Донбасс Сегодня». Украина уже не сможет закрывать бреши в обороне резервами, поскольку их у нее остается все меньше.
Трасса на Краматорск и Славянск проходит через город поменьше — Дружковку. А к нему ВС РФ смогут выйти уже после освобождения Константиновки. Для ВСУ город представляет собой важный укрепрайон, прикрывающий дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города региона — Славянск и Краматорск. Более того, через Константиновку проходит трасса Красноармейск (украинское название — Покровск) — Константиновка, обеспечивающая снабжение украинских подразделений на красноармейском направлении.
Территориальные подробности о городе
Константиновка — город, расположенный в подконтрольной Киеву части Донбасса, административно входящий в состав Краматорского района Донецкой области. Город занимает стратегически важное положение на реке Кривой Торец, которая является притоком Казенного Торца в бассейне Северского Донца. Константиновка находится в равнинной степной зоне, пересеченной оврагами и балками, на высоте 190 метров над уровнем моря. Расстояние до Донецка составляет 68 километров.
Город
Площадь города — 65,98 кв. км. Город вытянут по обоим берегам Кривого Торца, что делит его на левобережную (южную) и правобережную (северную) части. Константиновка представляет собой сеть районов и поселков, соединенных системой улиц и магистралей, разделенных поймой реки, железнодорожными путями и балками: Берестовой, Долгой, Грузской и Долгенькой.
Транспортное значение
Через Константиновку проходит национальная магистраль H20, связывающая город со Славянском и Краматорском. Также здесь проходят дороги регионального значения Т-0504 (Алчевск — Бахмут — Константиновка — Красноармейск) и Т-0516 (Константиновка — Дзержинск — Горловка). Город является частью Приторецкой промышленной агломерации.
Константиновка — важный железнодорожный узел, через который проходят линии Константиновка — Ясиноватая и Славянск — Горловка. Помимо основных путей, здесь имеются подъездные железнодорожные линии к промышленным предприятиям. Город обслуживается двумя железнодорожными станциями: Дмитровка (в историческом центре) и главным вокзалом на южной окраине. Внутригородской транспорт включает более 15 автобусных маршрутов; до 2018 года функционировал трамвай.
Административная структура
В июне 2020 года, в рамках реформы местного самоуправления, Константиновка стала центром городской территориальной общины. В ее состав вошли 24 населенных пункта, включая села Иванополье, Веролюбовка, Новодмитровка, Николаевка, Предтечино, Марково, Белокузьминовка и другие.
Символика города
Герб Константиновки представляет собой щит, увенчанный золотой башенной короной и разделенный вилообразным крестом на три участка: голубой, красный и зеленый. Эти цвета символизируют красоту, мужество и надежду соответственно, а вилообразный крест — узловое значение города для железнодорожного сообщения. В центре герба изображен хрустальный двухъярусный фонтан, изготовленный на местном заводе «Автостекло № 25» для Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году. Щит украшен ветвями вишни и березы, перевитыми голубой лентой с названием города. Флаг города выполнен в аналогичных цветах и украшен изображением фонтана.
Демографическая ситуация
Согласно переписи 2001 года, в Константиновке проживали 94 886 человек. Украинцы составляли 59,26% населения, русские — 37,69%, также были представлены армяне (0,95%) и белорусы (0,51%). В языковом отношении доминировал русский язык (78,06%), украинский был родным для 20,98% жителей. По данным на 1 января 2022 года, население города составляло 67 350 человек, а городской общины — 72 422 жителя. Снижение численности населения связано с экономическими и демографическими процессами последних десятилетий.
Исторические вехи развития Константиновки
Основание города
Основание города связано с деятельностью помещика Пантелеймона Номикосова. В 1812 году он основал село Сантуриновка, переселив сюда 20 семей крепостных из Курской губернии. Позднее его сын Константин основал рядом село, назвав его именем. В XIX веке развитие населенных пунктов ускорилось после строительства железной дороги. В 1869 году недалеко от Константиновки появилась станция на линии Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, а в 1880 году — пересечение с Харьковско-Севастопольской железной дорогой, что придало станции статус узловой.
С конца XIX века в городе активно развивалась промышленность, в том числе благодаря бельгийским предпринимателям, построившим бутылочный, стекольный, зеркальный, железопрокатный (позже — металлургический) и химический заводы. Около предприятий возникли рабочие поселки.
«Стеклоград»
В 1926 году Константиновка получила статус поселка городского типа, а в 1932 году — города. В годы Великой Отечественной войны город был сильно разрушен, однако уже к 1949 году его восстановили. В послевоенные годы Константиновка стала одним из центров стекольной промышленности СССР, производя до 23% стекольной продукции страны. Город получил неофициальное название «Стеклоград». В советское время здесь работали 33 предприятия, из которых 11 имели всесоюзное значение, а продукция экспортировалась в более чем 30 стран мира.
Постсоветский период
После 1990 года и распада СССР Константиновка столкнулась с экономическим спадом, сокращением жилищного строительства, оттоком населения и закрытием ряда предприятий. Однако, по данным городской администрации на 2021 год, в городе продолжали работать 11 крупных и более 500 малых и средних предприятий. Основу экономики составляли металлургия (заводы «Мегатекс», СП «Свинец», ПрАТ «Цинк») и машиностроение (Константиновский завод металлургического оборудования).
Особое место занимает «Гласкомерц» — единственное на Украине предприятие по производству листового прокатного, узорчатого и армированного стекла, а также ПАТ «Спецтехскло А», выпускающее бронированные стеклоизделия для различных отраслей. В городе действует единственный на Украине НИИ стекла, занимающийся научно-техническими разработками и стандартизацией в отрасли. Кроме того, развиты предприятия по обработке минеральной продукции и пищевкусовые производства, в том числе кондитерская фабрика.
Агропромышленный комплекс представлен десятью сельхозпредприятиями и 15 фермерскими хозяйствами, основная специализация — выращивание зерновых и технических культур. В пределах городской общины имеются месторождения песка, глины и мела.
