Марочко: в ДНР начались бои за Константиновку

Марочко заявил, что российские войска продолжают продвигаться в районе Белой Горы
Марочко заявил, что российские войска продолжают продвигаться в районе Белой Горы
Российские войска начали наступление на Константиновку в Донецкой Народной Республике после освобождения Александро-Шультино. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Александро-Шультино наши войска поставили очередной плюсик для того, чтобы начать полномасштабное освобождение Константиновки», — заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что ВС РФ продолжают расширять зону контроля в Предтечино. По его словам, это по сути означает начало боев за Константиновку.

Эксперт также отметил, что российские силы продолжают продвижение в районе Белой Горы. По данным Минобороны РФ, Александро-Шультино было взято под контроль 21 августа.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Константиновка является ключевым пунктом для доступа к Славянско-Краматорской агломерации, ее освобождение имеет стратегическое значение, однако оно затруднено из-за высоты города. По его словам, населенный пункт находится на высоте в 177 метров, что существенно усложняет задачу. Сейчас предпринимаются усилия по окружению города для предотвращения его снабжения, передает Pravda.Ru.

