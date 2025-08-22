Марочко: в ДНР начались бои за Константиновку

Российские войска начали наступление на Константиновку в Донецкой Народной Республике после освобождения Александро-Шультино. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«С освобождением Александро-Шультино наши войска поставили очередной плюсик для того, чтобы начать полномасштабное освобождение Константиновки», — заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что ВС РФ продолжают расширять зону контроля в Предтечино. По его словам, это по сути означает начало боев за Константиновку.
Эксперт также отметил, что российские силы продолжают продвижение в районе Белой Горы. По данным Минобороны РФ, Александро-Шультино было взято под контроль 21 августа.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Константиновка является ключевым пунктом для доступа к Славянско-Краматорской агломерации, ее освобождение имеет стратегическое значение, однако оно затруднено из-за высоты города. По его словам, населенный пункт находится на высоте в 177 метров, что существенно усложняет задачу. Сейчас предпринимаются усилия по окружению города для предотвращения его снабжения, передает Pravda.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.