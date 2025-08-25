Суд оставил в СИЗО молодую мать, обвиненную в убийстве дочери в военном городке на Урале

Суд Камышлова продлил арест матери, обвиненной в гибели двухлетней дочери
Анастасия Яшенкова признала вину
Анастасия Яшенкова признала вину Фото:

Камышловский районный суд Свердловской области продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Анастасии Яшенковой, которую обвиняют в убийстве своей двухмесячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Ходатайство следователя о продлении меры пресечения было удовлетворено. Яшенкова останется в СИЗО до 25 октября», — сказали в суде.

Трагедия произошла 25 июня в Еланском военном городке. По данным СК РФ, Яшенкова силой бросила малышку из-за плача. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. После этого женщина оставила прощальное сообщение мужу-прапорщику и попыталась скрыться. Полицейские задержали ее на автовокзале в Пышминском районе.

Вину в случившемся она признала. По словам адвоката, Яшенкова не помнит, как допустила трагедию. «Считаю, что выводы делать рано, дождемся установления всех обстоятельств. [Анастасия] помнит только то, как у нее разжались руки. Почему она допустила, что ребенок упал из рук, сама не знает», — говорила защитник. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

