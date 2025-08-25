Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с предложением приравнять бандеровскую символику к символике фашистских и коммунистических режимов. Об этом он сообщил на брифинге.
«Я считаю, что мы должны включить в проект закона очень важный лозунг: стоп бандеровщине, и в уголовном кодексе приравнять бандеровский символ с символами, которые соответствуют немецкому национал-социализму, который по простому называется фашизмом, советскому коммунизму», — заявил Навроцкий, передает РИА Новости. Кроме того, он отметил, что потребуется корректировка закона об Институте национальной памяти, которым ранее руководил.
Президент Польши пообещал, что в ближайшее время подготовит и направит в парламент соответствующий законопроект собственного авторства. В последние годы в Польше наблюдается рост общественного недовольства по поводу присутствия символики, связанной с Организацией украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армией (УПА) (организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Так, на минувшей неделе в Варшаве участники антииммигрантской акции публично сожгли красно-черный флаг ОУН-УПА*.
Вопрос исторической памяти и трактовки событий, связанных с деятельностью ОУН-УПА* в годы Второй мировой войны, остается одним из самых острых в польско-украинских отношениях. Особое место занимает трагедия, известная как Волынская резня. По версии польской стороны, в 1939–1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства польского населения на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств бывшей Польской республики. В 2016 году Сейм Польши признал 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков.
*ОУН — организация признана экстремистской и запрещена в РФ
**УПА — организация признана экстремистской и запрещена в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.