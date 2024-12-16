В Польше хотят разорвать связи с Украиной: республика не может простить «убийц» за Волынскую резню

Глава фонда «Волынь помним» Катажина Соколовска призвала польское правительство прекратить контакты с Украиной до эксгумации жертв Волынской резни. В открытом письме она выразила недовольство отношением Украины к историческим событиям, отметив, что нельзя вести диалог со страной, строящей свою идентичность на идеологии бандеровцев. Она также потребовала признания Волынской резни геноцидом польской нации и наказания виновных. Что такое Волынская резня и почему в Польше хотят разорвать связи с Украиной — в материале URA.RU.
Что такое Волынская резня
В ночь на 11 июля 1943 года украинская повстанческая армия (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) при поддержке крестьян напала на поляков на Западной Украине (с 1921-1939 года находилась в составе Польши). В 2009 году польский парламент принял резолюцию о массовом уничтожении поляков, известном как Волынская резня.
Отношения до войны
До Второй мировой войны Польша стремилась к моноэтничности, проводя политику полонизации (заставлять кого-либо вести образ жизни, свойственный полякам) этнических меньшинств. Например, польское правительство ограничивало жителей в изучении украинского языка, а также создавало на территории Западной Украины и Западной Беларуси польские поселения — в основном бывших военных, которым давали там землю. Это, в свою очередь, вызывало недовольство среди местного населения.
Рождение ОУН и УПА
Нарастание недовольства среди местного населения привело к созданию Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и УПА, которые начали борьбу с польским национализмом с целью создания отдельного государства. Программа ОУН, опубликованная в 1941 году, провозглашала необходимость очищения Украины от «нежелательных» этнических групп, включая поляков.
Предпосылки
После начала Великой Отечественной войны украинские националисты объединились с нацистами и начали нападать на польских активистов, устраивая террор и убивая жителей польских сел. Одновременно на Волынь (Западная Украина) проникали отряды Армии Крайовой (польская армия во времена войны), что создавало угрозу для украинских националистов. Это привело к активизации насилия против польского населения, соседствовавшего с украинскими деревнями.
В начале 1943 года, в ответ на террор, в польских селах организовалась самооборона, которая искала оружие и налаживала связи с советскими партизанами и АК. Это создало условия для формирования фактически независимого государства на оккупированной территории.
С чего началась и как закончилась Волынская резня
Волынская резня по сути является масштабной операцией по зачистке поляков на территории Западной Украины и Волыни. Она началась 9 февраля 1943 года в селе Поросля, где ОУНовцы зарезали около 150–180 человек. Убийства проводились с использованием подручного сельхозинвентаря, таких как топоры и вилы. Схожие убийства продолжались в 1943 и первой половине 1944 года по всей Волыни и Галиции. Внутри украинских отрядов происходила специализация: одни занимались поджиганием, другие — резней. 11 июля 1943 года было одновременно уничтожено 150 польских сел. Оценки жертв варьируются: украинские историки называют 40–60 тысяч, официальные польские данные — 100–120 тысяч, а некоторые исследователи заявляют до 300 тысяч погибших. В ходе сопротивления и ответных карательных действий погибло до 15 тысяч украинцев. Жертвами УПА стали также многочисленные группы евреев, чехов, армян.
Почему закончилась резня
Волынская резня завершилась в 1944 году с приходом Красной армии в Западную Украину и Западную Беларусь, когда партизанские отряды начали защищать местное польское население. Украинские националисты уже не могли продолжать террор по отношению к полякам из-за нехватки сил. Также возник тактический союз между отрядами Армии Крайовой (АК) и украинскими националистами, поскольку немцы перестали поддерживать УПА.
Кроме того, после создания Польской Народной Республики происходил обмен населением: поляки переселялись на западные территории, а украинцы — на восточные. Эти меры предпринимались для разрешения межнационального конфликта
Какие отношения между Польшей и Украиной сейчас
Отношения между Польшей и Украиной остаются напряженными из-за Волынской резни, которая вызывает недовольство в обеих странах. Несмотря на попытки примирения, эта тема все равно всплывает в публичных дискуссиях политиков. По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, Варшава использует тему Волынской резни в своих внутриполитических интересах. В частности, споры вызывает тема эксгумации жертв. В 2019 году Зеленский обещал снять мораторий на эксгумацию, но вопрос остается нерешенным.
Катажина Соколовска призвала польское правительство прекратить контакты с Украиной до эксгумации жертв и потребовала признания Волынской резни геноцидом польской нации. Она отметила, что Украина должна быть благодарна за помощь Польши, а не выдвигать свои условия.
Кроме того, в октябре 2024 года Украина планировала установить во Львове монумент Роману Шухевичу, что вызвало негативную реакцию в Польше. Там это расценили как оскорбление памяти жертв Волынской резни.
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