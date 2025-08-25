Студентов-инженеров и медиков спасут от отчислений

Власти нашли способ закрыть дефицит на рынке труда высокотехнологичных кадров. На совещании с вице-премьерами 25 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении свыше 2,5 млрд рублей на образовательные кредиты для студентов. Как рассказали эксперты URA.RU, абитуриенты могут воспользоваться ими для поступления на инженерные и медицинские специальности, а еще застраховать себя от отчислений, ведь пропускать занятия из-за работы больше не придется.
В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин отметил, что в правительстве РФ реализуют комплекс мер для повышения качества и доступности высшего образования. «Президент подчеркивал, что у молодых людей должна быть возможность получить профессию за счет образовательного кредита на максимально льготных условиях», — напомнил он.
Для этого правительство более пяти лет реализует программу, в рамках которой студенты могут оформить долгосрочный заем под 3% годовых, а для компенсации банкам такой низкой ставки предусматривает необходимые средства в бюджете, рассказал премьер. «Благодаря этой мере уже сотни тысяч ребят прошли обучение по желаемой специальности. Направим на эти цели свыше 2,5 млрд рублей. Это позволит помочь примерно 214 тысячам студентов», — добавил Мишустин.
Такая поддержка может сократить дефицит высококвалифицированных кадров в стране, например, инженеров или врачей, поэтому премьер-министр РФ напомнил о программе субсидирования образовательных кредитов, сообщила профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.
Эффективность такой поддержки студентов подтверждается цифрами. Например, в 2023 году эту помощь получили 71 тысяча студентов, а за десять месяцев 2024-го — уже 91 тысяча, следует из данных одного из крупнейших банков РФ, обеспечивающего более 98% выдач образовательных кредитов в стране.
«Правительство РФ регулярно финансирует программу субсидирования образовательных кредитов, чтобы стимулировать абитуриентов поступать на приоритетные направления подготовки в вузах. Я имею в виду те, которые власти определили для решения проблемы кадрового голода в приоритетных отраслях экономики. Это различные технические направления, например, ряд инженерных специальностей, а также медицина», — рассказала Абанкина. Студентов, которые не прошли по этим специальностям на бюджет, могут смело воспользоваться этой поддержкой правительства: во время обучения и девять месяцев после него поэтапно выплатить только проценты — порой сумма сопоставима со стоимостью чашки кофе, а потом уже в течение 15 лет после завершения льготного периода, напомнила она.
Дефицит инженерных кадров, действительно, сокращается, однако нехватка таких специалистов все еще остается, поэтому важно продолжать поддерживать программу предоставления образовательных кредитов.
Так, в начале 2025 года российские компании разместили на 16% меньше вакансий для обладателей инженерных специальностей, чем годом ранее, в то время как число размещенных за этот период резюме выросло на 11%, следует из исследования популярного сервиса по поиску работы и подбору персонала. По медицинским специальностям ситуация хуже. На начало 2025 года в России не хватает более 23 тысяч врачей и около 63 тысяч средних медработников, особенно тяжелая ситуация сложилась в первичном звене здравоохранения, где нагрузка на участковых терапевтов и педиатров превышает нормативы в два-три раза, следует из данных Минздрава РФ.
Разумеется, власти РФ увеличивают число бюджетных мест на специальности приоритетных направлений вузов, поэтому образовательный кредит с господдержкой можно рассматривать как дополнительный государственный инструмент борьбы с кадровым голодом по этим направлениям, добавила Абанкина.
И это, действительно, так. Например, с 2019 года число мест, финансируемых из госбюджета, в российских медуниверситетах увеличилось на 30% — с 26,8 тысяч пять лет назад до 35,1 тысячи в прошлом году, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. А если брать инженерно-технические специальности, то за тот же период их число выросло почти на 28,5 тысяч, и в 2024 году составило 256,7 тысяч, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Тем более, что образование по этим специальностям дорогое, поэтому без дополнительной финансовой помощи в этом случае тяжело обойтись, считает Абанкина. «Все направления подготовки в вузах можно разделить на три стоимостные группы. В первую входят различные гуманитарные специальности, где не нужно никакого лабораторного оборудования, поэтому обучение там относительно недорогое. Во вторую — как раз инженерные специальности, где для образовательного процесса необходимы различные технические средства, а в третью — высокотехнологические специальности, например, ядерная энергетика и теплофизика, а также медицина, где требуется серьезное оборудование, поэтому в последних случаях образование дорогое», — сказала Абанкина.
Более того, образовательные кредиты с господдержкой — это еще и возможность снизить число отчислений в вузах, так как благодаря такой поддержке успеваемость студентов улучшается, сообщила политолог, эксперт в области науки и высшего образования Марта Лесюк. «Как это работает? Учитывая, что они могут потратить эти средства в том числе на оплату жилья, питание и учебные материалы, у них пропадает необходимость работать, например, на первом и втором курсах обучения. Так они не будут пропускать занятия, от посещений которых зависит, насколько успешно они закроют сессию», — резюмировала Лесюк.
