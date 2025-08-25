В Челябинской области перед учебным годом проверено более 2 тысяч садов и школ

В Челябинской области перед началом нового учебного года проверено более 2200 детских садов, школ и техникумов. Об этом заявил министр образования и науки региона Виталий Литке.
«Проверка готовности проведена в 2249 образовательных организациях области, включая дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, учреждения профессионального образования и дополнительного образования», — заявил Литке на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Слова Литке цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Текслер акцентировал внимание на необходимости проведения комплексной проверки технического состояния школ. Важно проверить эвакуационные пути и оснащение средствами индивидуальной защиты. Также проверяющим важно оценить проведенный ремонт, в том числе кровли, отопления и освещения зданий школ.
Все профильные службы должны быть готовы к оперативному реагированию на возникновение возможных внештатных ситуаций. «Важно предусмотреть все: от мер обеспечения безопасности учебных заведений до профилактики инфекционных заболеваний среди школьников. Также прошу не забывать о проведении разъяснительной работы среди родителей и педагогического состава», — подчеркнул Текслер.
Торжественные линейки 1 сентября в школах Челябинска проведут только для первоклассников и выпускников, заявил ранее глава Челябинска Алексей Лошкин. Все торжественные мероприятия должны проходить с обязательным личным контролем мер безопасности от глав районов.
