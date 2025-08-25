Заслуженного врача РФ из Челябинска госпитализировали после задержания

Заслуженный врач РФ, заведующий единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3» Владимир Мыльников, попал в больницу после задержания по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах.
«Спустя некоторое время после задержания Мыльников пожаловался на состояние здоровья. Была вызвана скорая помощь. Его госпитализировали в „тройку“», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой Минздрава региона. Ответ будет опубликован после получения.
Мыльникова задержали сотрудники региональных управлений ФСБ и СК. Скрываться врач не стал: впустил силовиков в свой роскошный особняк в поселке Карпов пруд Центрального района Челябинска. Ему объяснили суть визита и зачитали, в чем он подозревается.
«По версии следствия, в период с января по март прошлого года руководитель диагностического центра, используя свои служебные полномочия, являясь членом аукционной комиссии, совершил действия, направленные на заключение и оплату договора на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между ГАУЗ „ОКБ № 3“ и подконтрольной ему организацией, дублирующих своим содержанием услуги, оказываемые консультационным центром. Стоимость договора составила более 11,6 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
