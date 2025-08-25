Аномальное лето: в Санкт-Петербурге выпал первый снег. Фоторепортаж

На Санкт-Петербург обрушились град и снег
Снег прошел в Санкт-Петербурге за шесть дней до конца лета (фото из архива)
Снег прошел в Санкт-Петербурге за шесть дней до конца лета (фото из архива) Фото:

В Санкт-Петербурге 25 августа внезапно выпал снег и прошел град. Жители в социальных сетях делятся снимками и видео погодной аномалии. В некоторых районах северной столицы образовались небольшие сугробы.

Прохладная и дождливая погода установилась в Санкт-Петербурге 23-24 августа. Температурный фон остается ниже средних климатических значений. Столбик термометра 25 августа вновь пошел вниз. Днем максимальная температура составит 15-17 градусов, что на три-четыре градуса ниже нормы для конца августа. В конце рабочей недели воздух будет прогреваться до 18-20 градусов.

