Власти ХМАО проверили все школы на готовность к учебному году

Все 699 школ в ХМАО полностью готовы к началу нового учебного года. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в личном telegram-канале.
«В ходе заседания директор департамента образования и науки Югры Алексей Анатольевич Дренин доложил о готовности образовательных организаций к началу учебного года. Все 699 учреждений, предъявленных к приемке, получили соответствующие разрешения», — сообщил Кухарук. Он добавил, что с начала учебного года начнут свою работу три новые школы, появившиеся в Урае, Березовском и Сургутском районах.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО уделяли особое внимание поддержке молодых специалистов и развитию кадрового потенциала в регионе. Для этого были введены премии для аспирантов и их научных руководителей, а также реализуются проекты по профориентации школьников, такие как «Будущий профессионал», в которых ежегодно участвуют более 14 тысяч учащихся.
