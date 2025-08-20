20 августа 2025

Кухарук назвал специалистов, в которых нуждается образование ХМАО

Губернатор Кухарук: образование ХМАО нуждается в кандидатах наук
Руслан Кухарук выступил на августовском совещании педагогических работников в СурГУ
Руслан Кухарук выступил на августовском совещании педагогических работников в СурГУ Фото:

Правительство ХМАО продолжит поддерживать молодых ученых и кандидатов наук, в которых нуждается окружное образование. Одной из мер поддержки стала премия аспирантам, успешно защитившим диссертацию, и их научным руководителям. Об этом губернатор ХМАО Руслан Кухарук рассказал во время выступления на августовском совещании педагогических работников.

«Сегодня Югра нуждается в кадрах высшей квалификации, в кандидатах наук. С целью поддержки молодых ученых мы ввели выплату аспирантам, защитившим диссертацию в течение первого года после окончания аспирантуры в размере 200 тысяч рублей. А научным руководителям — 100 тысяч рублей», — рассказал Кухарук.

По словам губернатора, борьба за кадры остается актуальной проблемой между городами и регионами. «Хотелось бы, чтобы наши талантливые ребята нашли свой жизненный путь здесь, на югорской земле. <…> Нужно создать для этого условия, в том числе для молодых ученых. Будем и дальше модернизировать нормативно-правовую базу, ориентируясь на запрос и пожелания», — добавил глава региона.

Также Кухарук отметил, что в образовательных учреждениях ХМАО созданы условия для профессиональной ориентации школьников. А в проекте «Будущий профессионал» ежегодно принимают участие более 14 тысяч учащихся.

Ранее URA.RU сообщало о самых популярных направлениях среди абитуриентов, поступающих в колледжи ХМАО. Больше всего заявлений выпускники школ подают на IT-направление и в нефтяную отрасль.

