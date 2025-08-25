Арсену Маркаряну избрали меру пресечения

Суд арестовал Арсена Маркаряна на 17 суток
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маркаряна задержали 23 августа
Маркаряна задержали 23 августа Фото:
новость из сюжета
Женоненавистника Арсена Маркаряна задержали

Основателя крупного мужского telegram-сообщества в СНГ и блогера Арсена Маркаряна арестовали на 17 суток по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества. Решение вынес Тверской районный суд.

Блогер Арсен Маркарян был задержан 23 августа на трассе в Москве. По данным следствия, он пытался выехать в Беларусь, чтобы избежать уголовного преследования. В тот же день против него было возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма из-за публичных призывов к террористической деятельности на территории России.

Маркарян также получил известность благодаря женоненавистническим высказываниям, в которых утверждал, что женщины уступают мужчинам физически и интеллектуально, но превосходят их в манипуляциях. Он называл современных женщин «профессиональными предательницами» и призывал «ставить их на место» с помощью рациональных аргументов.

Блогер активно критиковал специальную военную операцию и ветеранов Великой Отечественной войны. В его отношении возбуждено еще одно уголовное дело — по факту оскорбления памяти защитников Отечества с использованием СМИ и сетей. Ранее он был объявлен в федеральный розыск. Он также обвиняется в дискредитации российской армии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основателя крупного мужского telegram-сообщества в СНГ и блогера Арсена Маркаряна арестовали на 17 суток по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества. Решение вынес Тверской районный суд. Блогер Арсен Маркарян был задержан 23 августа на трассе в Москве. По данным следствия, он пытался выехать в Беларусь, чтобы избежать уголовного преследования. В тот же день против него было возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма из-за публичных призывов к террористической деятельности на территории России. Маркарян также получил известность благодаря женоненавистническим высказываниям, в которых утверждал, что женщины уступают мужчинам физически и интеллектуально, но превосходят их в манипуляциях. Он называл современных женщин «профессиональными предательницами» и призывал «ставить их на место» с помощью рациональных аргументов. Блогер активно критиковал специальную военную операцию и ветеранов Великой Отечественной войны. В его отношении возбуждено еще одно уголовное дело — по факту оскорбления памяти защитников Отечества с использованием СМИ и сетей. Ранее он был объявлен в федеральный розыск. Он также обвиняется в дискредитации российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...