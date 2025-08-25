Арсену Маркаряну избрали меру пресечения

Основателя крупного мужского telegram-сообщества в СНГ и блогера Арсена Маркаряна арестовали на 17 суток по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества. Решение вынес Тверской районный суд.
Блогер Арсен Маркарян был задержан 23 августа на трассе в Москве. По данным следствия, он пытался выехать в Беларусь, чтобы избежать уголовного преследования. В тот же день против него было возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма из-за публичных призывов к террористической деятельности на территории России.
Маркарян также получил известность благодаря женоненавистническим высказываниям, в которых утверждал, что женщины уступают мужчинам физически и интеллектуально, но превосходят их в манипуляциях. Он называл современных женщин «профессиональными предательницами» и призывал «ставить их на место» с помощью рациональных аргументов.
Блогер активно критиковал специальную военную операцию и ветеранов Великой Отечественной войны. В его отношении возбуждено еще одно уголовное дело — по факту оскорбления памяти защитников Отечества с использованием СМИ и сетей. Ранее он был объявлен в федеральный розыск. Он также обвиняется в дискредитации российской армии.
