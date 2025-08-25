В депздраве ХМАО прочат новую волну зачисток. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщает, что после массовых отставок главврачей директор департамента Роман Паськов обратил свой взор на подведомственные учреждения.
«Под ударом, к примеру, может оказаться главы центра лекмониторинга и других подведов. Но и в рядах главврачей еще продолжатся отставки. Многим креатурам экс-главы депздрава Алексея Добровольского не удастся сохранить свои посты», — сообщает инсайдер.
В депздрав ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало об отставке главы Ханты-Мансийской ОКБ Елены Кутефа. На ее место прочат экс-коллегу директора депздрава ХМАО по Тюменской ОКБ-2 Игорю Панову.
