25 августа 2025

Старожил кабмина ХМАО покидает пост вслед за серым кардиналом Комаровой

Замглавы депимущества ХМАО Мирошник покидает пост вслед за бывшим шефом Уткиным
© Служба новостей «URA.RU»
Замглавы депимущества ХМАО Татьяна Мирошник покидает пост
Замглавы депимущества ХМАО Татьяна Мирошник покидает пост
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

В отставку уходит заместитель директора департамента по управлению государственным имуществом ХМАО Татьяна Мирошник, проработавшая в правительстве ХМАО 15 лет. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Мирошник покидает пост вслед за серым кардиналом кабмина ХМАО — заместителем губернатора Анатолием Уткиным. Он был начальником Мирошник и сам долгое время возглавлял депимущества, они были назначены в одно время — в декабре 2012 года», — сообщает инсайдер.

Мирошник в беседе с журналистом агентства подтвердила отставку. По словам чиновницы, это было ее личное решение. Планы по дальнейшему трудоустройству она раскрывать не стала, но отметила, что ее отставка «не связана с уходом Уткина, и это просто совпадение».

Ранее URA.RU писало об уходе замгубернатора Уткина, считавшегося одним из самых влиятельных заместителей экс-главы ХМАО Натальи Комаровой. Источники агентства сообщают, что он планирует переехать в Тюмень.

