Сенатор Грэм* заявил, что Трамп разрешит Украине бить вглубь России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Грэм* сообщил о возможной отмене запрета на удары вглубь России
Сенатор Грэм* сообщил о возможной отмене запрета на удары вглубь России Фото:

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает сенатор-республиканец Линдс Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

«Трамп готовится снять прежние американские ограничения на запуски ракет большой дальности по России для совершения наступательных действий и нанесения гораздо более серьезного ущерба», — приводит слова сенатора издание All Israel News. Также он отметил, что рассматривает возможность внесения в конгресс законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма.

В публикации уточняется, что инициатива обсуждается на фоне продолжающихся обсуждений по вопросу поставок вооружения Украине. Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) заявил о намерении представить свой законопроект уже в следующем месяце и выразил уверенность, что подобные меры способны изменить ход конфликта.

*Линдс Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает сенатор-республиканец Линдс Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). «Трамп готовится снять прежние американские ограничения на запуски ракет большой дальности по России для совершения наступательных действий и нанесения гораздо более серьезного ущерба», — приводит слова сенатора издание All Israel News. Также он отметил, что рассматривает возможность внесения в конгресс законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма. В публикации уточняется, что инициатива обсуждается на фоне продолжающихся обсуждений по вопросу поставок вооружения Украине. Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) заявил о намерении представить свой законопроект уже в следующем месяце и выразил уверенность, что подобные меры способны изменить ход конфликта. *Линдс Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...