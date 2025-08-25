Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает сенатор-республиканец Линдс Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).
«Трамп готовится снять прежние американские ограничения на запуски ракет большой дальности по России для совершения наступательных действий и нанесения гораздо более серьезного ущерба», — приводит слова сенатора издание All Israel News. Также он отметил, что рассматривает возможность внесения в конгресс законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма.
В публикации уточняется, что инициатива обсуждается на фоне продолжающихся обсуждений по вопросу поставок вооружения Украине. Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) заявил о намерении представить свой законопроект уже в следующем месяце и выразил уверенность, что подобные меры способны изменить ход конфликта.
*Линдс Грэм внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.